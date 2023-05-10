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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة حاولوا تهريب كيلو ونصف سبائك ذهبية.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ٣ محاولات لركاب مصريين تهريب ١٣ سبيكة ذهبية بوزن يقارب كيلو جرام ونصف اخفوهم بغرض التهرب من سداد الضرائب الجمركية.

الحالة الأولى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران "نسمة" القادمة من جدة استوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، قام احمد نبيل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف كل من محمد حسين و حسام صقر بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط ٤ سبائك ذهبية، قام مدحت عبد الصبور مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمد سالم و محمد حسن لوزن وتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها ٤٠٠ جرام.

الحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة حيث استوقف محمد حسن عبد الوهاب احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة كل من محمد سالم وهاني عفيفي تحت اشراف احمد نبيل مدير الحركة، فاسفر ذلك عن وجود ٣ سبائك ذهبية بوزن إجمالي ٣٣٠ جرام .

والحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة استوقف محمد حسن مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد الحميد مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية في حقيبة يد الراكب، قام أحمد نبيل مدير الحركة بتكليف حسام فتحي صقر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٤ سبائك ذهبية، وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة حسام صقر و هاني احمد عفيفي تم ضبط سبيكتين ذهبيتين، تم تكليف لجنة مكونة من محمد سالم و محمد حسين لعد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٦ سبائك بوزن إجمالي ٦٩٠ جرام.

أمر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محاضر ارقام ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الركاب الثلاثة علي الترتيب، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

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