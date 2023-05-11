سكان مساكن الشاملة بالبحيرة يعانون من نقص الخدمات

تعانى مساكن الشاملة خلف السكة الحديد بمركز كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، من انعدام الخدمات الأساسية سواء في مياه الشرب أو الصرف الصحي أو الطرق.

وقال المواطن سامح حلاوة من الأهالي فى رساله بعث بها الى خدمة “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد : "المساكن معدومة من جميع الخدمات صرف متهالك والشوارع والطرق متهالكة لا تصلح للسير على الأقدام والبديل أصبح قضبان السكك الحديدية لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا، وحتى لا يوجد طريق لإغاثة أي مريض سوى الطريق المقابل خلف السكة الحديد منطقة نظير، فنقوم بحمل المريض على الأكتاف ونعبر به قضبان السكك الحديد لتوصيله لمستشفى، ومياه الشرب مقطوعة نهائيًا عن المنطقة".

وناشدوا المسئولين في رسالتهم عبر خدمة الشكاوى بـ"صدى البلد": "نرجو النظر إلينا وإعطاءنا أبسط حقوقنا للعيش في حياة آدمية".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01229743142

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.