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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير فلسطين بالقاهرة يشيد بالجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي

صدى البلد

أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة أن الحكومة الاسرائيلية تحاول تصدير أزمتها الداخلية من خلال ارتكاب جرائم مكتملة الأركان ضد الشعب الأعزل في جميع مدن فلسطين،  سواء غزة، القدس، بيت لحم، الخليل، اريح، وجنين، مشيرا الي أن العدوان العسكري الاسرائيلي غير المبرر اسفر خلال ال24 ساعة الماضية عن مقتل اكثر من  25 شهيدا.


وأشار سفير فلسطين بالقاهرة في مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي انور لبرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة " etc إلي ان ما يحدث في فلسطين جريمة مكتملة الاركان سوف تطرحها الحكومة امام المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المسؤولين عنها امام العدالة الدولية، مطالبا من المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل ليس فقط لتوفير حماية للشعب الفلسطيني  أو لوقف العدوان وانما لانهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده.


وشكر اللوح الجهود المصرية بقيادة الرئيسي عبدالفتاح السيسي وتحركه الدائم والسريع لوقف العدوان المفاجئ على الشعب الفلسطيني، مستنكرا الصمت العالمي تجاه ما يحدث في فلسطنين ، والكيل بمكيالين فعندما يتعلق الامر بالقضية الفلسطينية يكون الصوت خافض خجول،  وحينما يتعلق بشعب وقضية اخرى يعلو الصوت الدولي وتتوالي المساعدات العسكرية وغير العسكرية .


وطالب السفير الفلسطيني بمصر الاشقاء العرب الذي سيحضرون القمة العربية التي ستعقد في الرياض بأن يولوا القضية الفلسطينية  اهتماما اكبر، وحشد الجهود ممكنة من اجل تكوين جبهة عربية للضغط على الحكومة الاسرائيلية لانهاء هذا الاحتلال العسكري الاستيطاني ضد فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ان يحيا حياة عادية طبيعية ومستقرة وانسانية.

 

وعن مدى امكانية تحقيق هذا الحلم وانتهاء الاحتلال قال : ومهما طال الزمن يجب ان يتحقق انتهاء الاحتلال ، ومهما طال الزمن هذا الاحتلال الي زوال، مهما طال الزمن لا تفريط في الحقوق الفلسطينية ،  فهي غير قابلة  للتصرف او التفريط ، نحن نؤمن بحقوقنا في الوطنية المشروعة وصامدون على الاراضي الفلسطينية ولن نغادرها ، ونقدم التضحيات الغالية والنفيسة من اجل انهاء الاحتلال، لن نكل ولن نستكين سوف نستمر في كفاحنا لانهائه واستقلال فلسطين.

 

https://fb.watch/krEwZbOSZU/?mibextid=2Rb1fB

فلسطين الحكومة الإسرائيلية غزة السيسي اخبار التوك شو

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