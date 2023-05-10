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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ تمويل واستثمار: صندوق مصر السيادي يستطيع إنجاز ما لم تحققه كافة الوزارات

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الدخول في استثمارات يستغرق وقتا ليس بالقليل، فالمسألة ليست متوقفة على الجانب الحكومي؛ لأن أي مستثمر يأخذ وقتا طويلا للفحص الفني للدخول في برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"،  أن صندوق مصر السيادي الطموح يملك أصولا وخبرات تمكنه من أن ينجز على أرض الواقع ما لم تستطع الوزارات كافة تحقيقه.

 

ولفت إلى أن اقتصادات العالم جميعها تعاني، ونرى جدال الكونجرس لرفع سقف الدين، فنحن نتحدث عن ظروف ضاغطة للجميع، وخطوات الفيدرالي الأمريكي الذي يتخذ خطوات أكثر شراسة في رفع أسعار الفائدة.

 

تهيئة مجال الاستثمار في مصر

 

ولفت إلى أن كل ذلك يجعل هناك حربا شرسة على الاستثمار، وكل دولة تسعى بكل طاقتها لجذب الاستثمار، وأريد أن أشيد بما اتخذ من قرارات من جانب الحكومة والبنك المركزي، فكل هذه الخطوات على الأجل الطويل ستكون مفيدة في تهيئة مجال الاستثمار في مصر.

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