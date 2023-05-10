مخيتريان يضيف الهدف الثاني للإنتر أمام إي سي ميلان في أبطال أوروبا

ضرب إنتر ميلان نظيره اي سي ميلان بالهدف الثاني، بالشوط الأول في ديربي الغضب، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف في الدقيقة 8 عن طريق دجيكو.
وجاء الهدف الثاني عن طريق مخيتاريان في الدقيقة 10.
وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: ماينان
خط الدفاع: كالابريا، كيير، توموري، ثيو هيرنانديز
خط الوسط: تونالي، كرونيتش، بن ناصر
خط الهجوم: دياز، جيرو، ساليمايكيرس.
بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: أونانا
الدفاع: دارميان، اتشيربي، باستوني
الوسط: باريلا، مخيتاريان، أوجلو، دومفريس، دي ماركو
الهجوم: ايدين دجيكو، لاوتارو مارتيني