مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر لعبت دورا محوريا لوقف إطلاق النار في غزة|فيديو

قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، إنه لا توجد أي دولة تحترم القانون لا تندد بالاغتيالات وقتل الأطفال الأبرياء، بينما هم ينامون في أحضان أمهاتهم وآبائهم في منتصف الليل، كما كان الحال أمس في الصباح بقطاع غزة.

وتابع قائلا نقلا عن فضائية القاهرة الإخبارية: أود أن أعرب عن تقديري وتقديرنا للعديد من الدول والأمم المتحدة وخاصة مصر التي كانت دورها كبيرا كالعادة في وقف الهجوم والاعتداء على شعبنا ولعبت دورا محوريا في التوصل الى وقف لاطلاق النار الذي طبق قبل اسبوع اخر مرة والحكومة الإسرائيلية وجيشها ومخابراتها قاموا أثناء منتصف الليل في الأيام الأخيرة بانتهاك وقف اطلاق النار ونظموا ذلك العدوان في انتهاك لما وعدوا الأخرين به من بينهم مصر باحترام وقف إطلاق النار.

سنستمر في طرق الأبواب

ونوه قائلا: نأمل أن يتم وقف هذا العدوان على شعبنا في أقرب وقت ونأمل أن يندد مجلس الأمن والمجتمع الدولي بكلمات واضحة قتل الأطفال والنساء ، مؤكدا أننا سنستمر في طرق الأبواب حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته.