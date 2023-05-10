ولادة طفل بالهند بثلاثة أذرع .. أحدها في ظهره

أعلن مستشفى في الهند عن حالة ولادة نادرة وغريبة لطفل لديه 3 أذرع منها ذراع في منطقة الظهر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكر الأطباء أن الطفل، الذي ولد بمستشفى محلي في ولاية راجاستان بشمال الهند، يتمتع بصحة جيدة لكنهم لم يكشفوا عن أي معلومات تخصه: الاسم والجنس وطريقة الولادة.



والأطباء شخصوا حالة الرضيع بأنه مصاب بـ polymelia، وهي حالة طبية تم الإبلاغ عنها عدة مرات فقط في الأدبيات الطبية.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على الإنترنت أن الطفل يرقد على جانبه ويصرخ بينما يلمس شخص طرفه الإضافي الذي يبدو أقصر من الذراعين الأخريين.

وحتى الآن، لم يذكر الأطباء كيف يمكن علاج الطفل لكن في حالات سابقة تم بتر الأطراف الزائدة.

تعد Polymelia أو الولادة بأطراف إضافية حالة نادرة للغاية مع وجود حالات قليلة تم الإبلاغ عنها في الأدبيات الطبية، من بينها طفلة من دلهي ولدت في عام 2016 بساق إضافية نمت من ظهرها.

أيضا جرى الإبلاغ عن طفلة تدعى فارشا سينا ولدت بساقين وطرف ثالث ينمو جانبيًا من عمودها الفقري.

وفي حالة أخرى، وُلد طفل رضيع في العراق بثمانية أطراف بعد أن لم يتشكل التوأم الملتصق بشكل صحيح.