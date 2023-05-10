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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحور السياسي.. اجتماعات مكثفة استعدادا لأولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقد اليوم الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماع تنظيمي لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التي ستنطلق الأسبوع القادم.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية للمحور السياسي،  استعدادًا لبدء أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني.

جاء ذلك بحضور خالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبد العال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "عبر فيديو زوم"، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.

 

 

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