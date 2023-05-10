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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يشكر محافظ أسوان لدعمه القافلة الطبية بمركز دراو

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن

تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن نظمت أمانة التضامن الاجتماعي المركزية قافلة طبية موسعه بالمشاركة مع مؤسسة روتاراكت لمحافظة أسوان "مركز دراو" تحت إشراف سامح عرب وبحضور ياسين منصور أمين حزب حماة الوطن بأسوان والدكتورة ناريمان الرفاعي أمانة التضامن الاجتماعي والعديد من الأمناء المساعدين  وتشمل القافلة العديد من التخصصات الطبية وصرف الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات المختصة مع تحمل الحزب تكاليف هذه العمليات

ووجهت الدكتورة ناريمان الرفاعي أمانة التضامن الاجتماعي الشكر للسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي دعمه وتيسير عمل القافلة الطبية وتوفير جهاز منظار لإجراء عمليات المرارة لأكثر من عشرين حالة

الجدير بالذكر أن القافلة بدأت عملها من يوم الإثنين الماضي وتستمر حتي يوم الجمعه القادمة وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب حماه الوطن نحو المجتمع والمواطن المصري

الأمناء المساعدين اشرف عطية التخصصات الطبيه التضامن الاجتماع التضامن الاجتماعي الجمعة القادم

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