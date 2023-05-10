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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهزم الاتحاد .. ويتقدم في نهائي دوري سوبر السلة

سلة الأهلي
سلة الأهلي

انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، الفوز من نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا الألماني هنريك رودل، بنتيجة 69-62، في أول لقاءات الفريقين بسلسلة نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2022-2023.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر ندية وحماس كبير بين الفريقين ولم تحسم نتيجة المباراة إلا مع صافرة النهاية.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: التعادل 16-16
الفترة الثانية: التعادل 35-35
الفترة الثالثة: 55-53 لصالح الأهلي
الفترة الرابعة: 69-62 لصالح الأهلي

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين مجددًا مساء غد الخميس في ثان مباريات هذا الدور الذي يقام بنظام "البلاي أوف" الأفضل من 5 أي أن الفريق الذي يحقق الفوز في 3 لقاءات يتوج باللقب مباشرة.

الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية، عقب فوزه على الاتحاد في النهائي الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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