فيوتشر إلى دور الـ 16 بكأس مصر برباعية في طلائع الأسطول

تأهل فريق فيوتشر إلي دور الـ 16ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الأسطول 4-1 في اللقاء الذي جمع بينهمامساء اليوم ضمن منافسات الجولة ال32 من البطولة.

أحرز مروان محسن ثلاثية نظيفة "هاتريك "في الشوط الأول في الدقيقة 3و5و38 قبل أن نجح أيمن الصفقاسي إحرازالهدف الرابع في الدقيقة 56 في حين قلص أحمد عطيتو النتيجة وسجل الهدف الأول لطلائع الأسطول في الدقيقة 70.



وسيطر لاعبو فريق فيوتشر على أحداث الشوط الأول كاملة منذ اللحظات الأولى فى غياب تام من قبل لاعبى فريق طلائع الأسطوال.





وخاض فيوتشر المباراةً بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى.. محمود "جنش".

خط الدفاع.. باسم علي، علي الفيل، طارق طه، جوزيف نجويم.

خط الوسط.. مهند لاشين، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، علي زعزع.

الهجوم.. عبد الكبير الوادي، مروان محسن.