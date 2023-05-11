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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأدلة الجنائية تفحص حريق مبنى التأمين الصحي بالعمرانية

صدى البلد

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في نشوب حريق بمبنى التأمين الصحي بالعمرانية حيث قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه. 

 

وتسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي تبين من خلالها أن ماساً بجهاز التكييف بالطابق الأول وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

 

وكان قد تلقى  رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمبنى التأمين الصحي بشارع بسام الشريف من محمد كامل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران النيران امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وعمل تحريات حول الواقعة وتم  اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة العامة مبنى التأمين الصحي حريق العمرانية الأدلة الجنائية

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