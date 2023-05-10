بتوجيهات الوزير صبحي | فحوصات للاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية بمركز الطب الرياضي

استقبل مركز الطب الرياضى بمدينة نصر عدداً من لاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، تمهيداً لاجراء الكشوفات والفحوصات الطبية الشاملة والتحاليل والاشعات اللازمة للمشاركة في البطولات الدولية والقارية المقبلة.

وتم إجراء الكشف الطبي لـ 13 لاعبة من منتخب مصر للكرة الطائرة "سيدات" المشارك في البطولة العربية المقرر إقامتها بدولة الكويت خلال الفترة من 31 مايو الجاري لـ 13 يونيو القادم.

كذلك إجراء الفحوصات والكشف الطبي للاعبى النادى الاهلى للكرة الطائرة رجال تمهيدا للمشاركة في البطولة الأفريقية للأندية والمقامة بدولة تونس في الفترة من 9 الى 22 مايو الحالي.

إجراء الكشف الطبي على لاعبى ولاعبات منتخب السلاح "ندى حافظ، محمد عصام، جنى مصلح، خديجة هشام، علاء أبو القاسم" للمشاركة في البطولات الدولية القادمة.

الانتهاء من الفحوصات والتحاليل الطبية للاعبي المنتخب القومى للكياك "احمد نجيب، عمر فرج، نورالدين عزت، ياسين كمال".

استخراج شهادات طبية للاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لـ 21 لاعب من لاعبى المشروع في المصارعة للمشاركة في بطولة إفريقيا بتونس.

بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي على لاعبى المنتخب القومى للغطس "يوسف المغربى، امير موسى".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم كل التيسيرات لأعضاء المنظومة الرياضية، وتوفير ما تتطلبه المنافسات والبطولات المختلفة من احتياجات، مشيرًا إلى أن مراكز الطب الرياضى التابعة للوزارة في مختلف المحافظات هي لكل الرياضيين، وتحرص الوزارة على تطويرها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى وبشكل دائم، بجانب توافر الكوادر الطبية ذات درجات عالية من الكفاءة والخبرة.