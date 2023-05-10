أمين سر خطة النواب: نحتاج رؤية اقتصادية مختلفة

أكد عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم عقد جلسة في مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي الماضي .

وقال عبد المنعم إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لاحظنا زيادة في نسبة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية ووجهنا عدة تساؤلات إلى وزير المالية عن هذا الأمر ".

وأضاف عبد المنعم إمام :" لدينا مشكلة في التعرف على أولويات الصرف من الموازنة العامة ".

وتابع عبد المنعم إمام :" الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى رؤية اقتصادية مختلفة ونأمل ان نشهد حلول للأزمة الاقتصادية ".