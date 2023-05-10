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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين سر خطة النواب: نحتاج رؤية اقتصادية مختلفة

صدى البلد

أكد عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم عقد جلسة في مجلس النواب لمناقشة الحساب  الختامي للعام المالي الماضي .

 

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وقال عبد المنعم إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لاحظنا زيادة في نسبة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية ووجهنا عدة تساؤلات إلى وزير المالية عن هذا الأمر ".

 

 وأضاف عبد المنعم إمام :"  لدينا مشكلة في التعرف على أولويات الصرف من الموازنة العامة ".

 

 وتابع عبد المنعم إمام :"  الأزمة  الاقتصادية تحتاج إلى رؤية اقتصادية مختلفة ونأمل ان نشهد حلول للأزمة الاقتصادية ".

النواب الموازنة المالية الاقتصاد اخبار التوك شو

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