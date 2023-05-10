عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بضبط النفس ووقف إطلاق النار

صدى البلد

قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، اليوم، إن الأمين العام للمنظمة يدين فقدان الأرواح المدنية في غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام يندد بإطلاق الصواريخ دون تمييز من غزة باتجاه إسرائيل. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وحث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الإسرائيليين والفلسطينيين على ضبط النفس، ووقف إطلاق النار.

وقالت قالت مصادر طبية إسرائيلية اليوم، إن 3 مستوطنين أصيبوا عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه بئر السبع وتل أبيب وعسقلان.

كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 21 ضحية سقطوا في غزة جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم 5 أطفال و 54 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء.

الإسرائيليين والفلسطينيين إطلاق الصواريخ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة الصحة الفلسطينية المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة وزارة الصحة الفلسطينية وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

اجتماع طارئ بالزمالك | إعلان عاجل من مرتضى منصور بشأن مجموعة قرارات

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

ترشيحاتنا

معرفش سمية الخشاب.. حسام موافي ينفعل على الهواء لهذا السبب

والدة آية ضحية زوجها تروي تفاصيل صادمة عن وفاة ابنتها |فيديو

5 خطوات|التعليم العالي تكشف إجراءات قبول الطلاب من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

باكستان.. استدعاء الجيش لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لاعتقال خان

220 جنيهاً لا أكثر.. قيمة الفحوصات الطبية لمبادرة المقبلين على الزواج وأهميتها|تفاصيل

عام على رحيل خليفة بن زايد.. مسيرة حافلة بالعطاء وتقدم الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجنات سهلة.. طريقة عمل ميني بيتزا بالجبنة

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

طليقة عريس من يُؤتمن على العرض: رماني في الشارع ومابيدفعش نفقة

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ