الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بضبط النفس ووقف إطلاق النار

قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، اليوم، إن الأمين العام للمنظمة يدين فقدان الأرواح المدنية في غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام يندد بإطلاق الصواريخ دون تمييز من غزة باتجاه إسرائيل. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وحث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الإسرائيليين والفلسطينيين على ضبط النفس، ووقف إطلاق النار.

وقالت قالت مصادر طبية إسرائيلية اليوم، إن 3 مستوطنين أصيبوا عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه بئر السبع وتل أبيب وعسقلان.

كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 21 ضحية سقطوا في غزة جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم 5 أطفال و 54 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء.