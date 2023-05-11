أرفض التراشق.. أول تعليق من عدلى القيعى على تصريحات خالد الغندور

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يرفض التراشق مع أي شخص مهما كان اسمه، ويرفض إمكانية الرد على أي شخص.

وتابع القيعي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا شخصية أرفض وسيلة الرد على أي شخص، وكل شخص له وجهة نظره سواء صحيحة أم خاطئة".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن أن مجلس إدارة القلعة البيضاء استقر على معاقبة اللاعب محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق ماديًا.

يأتي ذلك على خلفية ما حدث من اللاعب في مباراة الفريق، أمس، أمام بروكسي في الدور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء قرار معاقبة اللاعب من جانب مجلس الزمالك، وليس قطاع الكرة، أو من مدير الكرة عبد الواحد السيد حيث لم يتحدثوا في هذا الأمر.