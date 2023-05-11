الحديدي: الأهلي لديه وفرة عددية في كل المراكز.. وأتوقع فوزه على الترجي

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتوقع فوز الفريق الاحمر على الترجي التونسي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لديه وفرة عددية في جميع المراكز حاليًا، ومروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر يساهم في تقديم حلول كثيرة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر".

وأضاف: "هناك حلول كثيرة ايضا في خط الدفاع، سواء شارك متولي أو ياسر ابراهيم بجوار عبدالمنعم، وحتى خالد عبدالفتاح جاهز للعب في مركز المساك".

وواصل: "كولر أيضًا يعتمد على تحركات محمد شريف في بعض الأوقات لانه يمتاز بقدراته على التحرك بشكل مميز ويرهق المدافعين، ونبيل معلول يعرف الكثير عن الأهلي، ويدرك صعوبة اللقاء".

وأكمل: "المباراة ستكون بدون جماهير وهو ما يخفف الضغوط على لاعبي الأهلي، ومن الوارد البدء بعمرو السولية في الوسط".

وتابع: "الأفضل بالنسبة للأهلي هو مشاركة عبدالقادر اساسيا، مع إمكانية مشاركة حسين الشحات كبديل، ومحمود كهربا لديه مزايا ايجابية خصوصا في التمركز".

وختم: "محمد الشناوي دائما يظهر فى المباريات الكبيرة، ودائما ما ينقذ الفريق في مراحل صعبة للغاية، ومحمد عبدالمنعم أيضًا عندما ابتعد عن الفلسفة بدأ يظهر بشكل أفضل للغاية مع الأهلي".