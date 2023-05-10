أول تعليق من عدلى القيعي على انسحاب الزمالك من السوبر

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الزمالك أخطأ في ربطه قرار لجنة التظلمات بالاعتذار عن السوبر بمشاركة كهربا.

وتابع القيعي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك لديه الحق في قراره ولكنه لا يعلم كيف تم اتخاذ قرار إيقاف كهربا، ولا علاقة له بمس كرامة الزمالك، والزمالك فريق كبير للغاية لا يمكن مس كرامته".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافس الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي منافس الزمالك من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

كما توج الزمالك ببطولة الدوري الموسم الماضي 2021/2022 واحتل بيراميدز المركز الثاني والأهلي حل ثالثا.