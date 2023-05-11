220 جنيهاً لا أكثر.. قيمة الفحوصات الطبية لمبادرة المقبلين على الزواج وأهميتها|تفاصيل

أكدت الدكتورة ميرفت وجيه، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، أن قبرص أصبحت خالية من مرض أنيميا البحر المتوسط، بالرغم من معاناتهم من انتشاره خلال العقود .

وأضافت ميرفت وجيه خلال لقائها ببرنامج"الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هذه المبادرة هي أول مبادرة من نوعها لفحص أو معرفة نسب انتشار هذه الأمراض و أنواعها، مضيفة إلى مبادرة فحص أنيميا الأطفال لمعرفة الأمراض الموجودة وكيفية علاجها.

الفحوصات للمقبلين على الزواج

و أشارت ميرفت وجيه، إلى أن التوعية هامة جدا و أنها جزء من المبادرة الأساسية لتفادي المشاكل الصحية، موضحة أن الخط الساخن لأي أستفسارات خاصة بالمبادرة هو 15335، أو الدخول على موقع "100 مليون صحة"، مضيفة أن المبلغ المستحق لهذه الفحوصات للمقبلين على الزواج هو 220 جنيهًا.

