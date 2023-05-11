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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة آية ضحية زوجها تروي تفاصيل صادمة عن وفاة ابنتها |فيديو

والدة آية ضحية زوجها
والدة آية ضحية زوجها

قالت والدة آية ضحية زوجها أن الناس قالوا لها روحي بصي على أية بنتك والكلمة لم تلفت نظرها لأن ابنتها كانت سعيدة مع زوجها واخوها تحدث معها ليلة الحادث مسائا وكان يؤكد لها أن أية سعيدة ومبسوطة ولذلك لم تتوقع اي شئ.

 

وتابعت والدة أية خلال لقائها في برنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية "نهال طايل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والدة أية أن أخوها اطمئن على أية قبلها بيوم وقال لها: "كنا هنجيلك انهاردة بس أنا رايح فرح وأن أية أكدت له أن هناك ناس اقارب محمد زوجها هيزروهم يباركوا لهم"

 

جثة هامدة


ونوهت ان اخوها بعد ان عرف الخبر ذهب لأخته خلال ٣ دقائق فوجدها جثة هامدة ودمها متجلط وأن أهل زوجها رفضوا الصعود معه لرؤية أية وان هناك ناس محترمين من الصيدلية المجاورة لهم صعدوا معه لقياس نبضها وقالوا له البقاء لله.

والدة آية ضحية زوجها آية ضحية زوجها الإعلامية نهال طايل صدى البلد جثة هامدة

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