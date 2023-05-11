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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي: من مصلحة الكرة المصرية تفوق الزمالك والأهلي

صدى البلد

 


أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الكرة المصرية تحتاج إلى تفوق الأهلي والزمالك وكل الأندية، لعودة الريادة.

وتابع القيعي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عند وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي القرن وبيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية، كان هذا أمر جيد، ويصعب عليّ إخفاق أي نادي، في الكرة المصرية".

من ناحية أخرى قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر له في الواحدة ظهر غد الخميس بسبب انشغال بعض أعضاء المجلس في أعمالهم في الفترة الصباحية.

وتقرر عقد مجلس الإدارة لجلسة قصيرة في تمام الساعة الثامنة مساءً غد الخميس على أن يعقبها المؤتمر الصحفي في الثامنة والنصف مساءً بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

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