الإدارة | عدلى القيعى يكشف سبب فشل ضم زيزو وساسى للأهلي مجانا



أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن شركة الكرة لا تختص باستراتيجية ضم اللاعبين أو الصفقات خلال فترات الانتقال.

وتابع القيعي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي كان قادر على حسم تعاقدات مجانية من الزمالك مثل زيزو وفرجاني ساسي، ولكن الإدارة رأت أنه لن تتخذ أي قرارات في هذا الوقت ولها وجهة نظر".

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فندق الإقامة في تونس اليوم، استعدادًا لخوض مباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب احمد حسن لاعب الاهلي السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": فى تصريح علي لسان فرجاني ساسي: "الأهلي عندما يتجاوز دور المجموعات الإفريقي يتحول إلى فريق آخر".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.