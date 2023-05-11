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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلى القيعى يثير الجدل بشأن زيزو وإمام عاشور

صدى البلد

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه مُعجب بقدرات عدد كبير من لاعبي الدوري المصري سواء في الزمالك وبيراميدز أو فيوتشر وغيرهم.

وتابع “القيعي” خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مُعجب بقدرات أحمد سيد زيزو للغاية بالإضافة إلى إمام عاشور واستمتع بهم داخل الملعب".

وحسم هفيد ياكوبسن، رئيس قسم الاتصالات والإعلام بنادي ميتلاند، الجدل حول اقتراب إمام عاشور، لاعب الفريق، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد أعلن نادي ميتلاند الدنماركي، عودة إمام عاشور إلى مصر لتلقي العلاج بعد انتهاء موسمه بسبب الإصابة، مما زاد التكهنات حول اقتراب الدولي المصري من الانضمام إلى النادي الأهلي.

وقال ياكوبسن في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”:" لم تصلنا عروض لضم إمام عاشور، ولم نعطي موافقة للاعب بالتفاوض مع الأهلي أو أي نادٍ آخر خلال فترة تواجده في مصر".

أضاف: “إمام عاشور لاعبا في صفوف ميتلاند ومستمر معنا”.

وانضم إمام عاشور نادي ميتلاند الدنماركي، خلال الشتاء الماضي قادما من نادي الزمالك بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

أرقام إمام عاشور

خاض إمام عاشور 7 مباريات فقط مع ميتلاند الدنماركي في مختلف المسابقات أحرز هدفين، وتبلغ القيمة التسويقية لنجم الزمالك السابق 2.5 مليون يورو.

 

 

 

 

 

 

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