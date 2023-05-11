شبانة يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن الفريق

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لن يتخلي عن أي لاعب أساسي إلا في حالة توافر البديل المناسب الذي تتوافر فيه شخصية الفريق الاحمر ولديه نفس المزايا التي يمتلكها اللاعب المطلوب للاحتراف الخارجي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي دائما يريد اللاعب الذي يمتلك الطموح وقادر على تمثيل الفريق، ومن الوارد أن يوافق الأهلي على بيع او اعارة حمدي فتحي، وكذلك اليو ديانج".

وأضاف: "هناك لاعبين ضمن مخططات النادي الأهلي مثل امام عاشور ومحمد رضا بوبو".

وشدد شبانة على ضرورة التزام الجماهير في المرحلة المقبلة لمساعدة الأهلي في العبور إلى النهائي، مؤكدا بأنه "لاعب أساسي" في تشكيلة الفريق، مطالبا باستمرار الالتزام في المرحلة المقبلة.