شيكابالا..هاني حتحوت يكشف سبب تراجع مستوى حسام عبد المجيد مع الزمالك.. فيديو

علق الإعلامي هاني حتحوت على أزمة الثقة التي يعاني منها مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، والأسباب التي دفعت اللاعب للوصول إلى تلك الحالة.

قال هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" أوسوريو تحدث مع حسام عبد المجيد، وقال أن مستوى اللاعب في مباراة بروكسي والمباريات السابقة بعيد للغاية، ويبدو أنه ليس في كامل تركيزه".

أضاف:" يرى أوسوريو أن حالة عدم التركيز التي يعاني منها حسام عبد المجيد ستكلفه خسارة موقعه في التشكيل الاساسي للزمالك".

أوضح هاني حتحوت:" حسام عبد المجيد فاقد للتركيز منذ فترة سواء مع المنتخب الأولمبي أو الزمالك، أخطأ في مباراة المقاولون العرب وكلف خطأه الزمالك نقطتين في الدوري".

أشار:" خطأ حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون أفقده الثقة، وأن تعامل شيكابالا معه أثر عليه، حيث اشتكى اللاعب لبعض المحيطين به".

أتم:" في مثل هذه المواقف لا يفيق اللاعب سوى نفسه، سواء على مستوى العرضيات والالتحامات.. حسام لاعب مستواه كبير، ولكن قلة التركيز تفقده الكثير".

