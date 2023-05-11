مفاجأة.. هاني حتحوت يكشف أول الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أول الراحلين عن الزمالك بعد نهاية الموسم الحالي.

قال هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" بدأت تتحدد ملامح الراحلين في الزمالك".

أضاف:" سامسون أول الراحلين عن الزمالك، في التدريبات أوسوريو لم يشركه".

أشار هاني حتحوت:" أراد أوسوريو أن يمنح سامسون فرصة لإثبات الذات، ولكن في مواجهة بروكسي خيب آماله، وهو أقرب الراحلين".

أتم هاني حتحوت:" الزمالك كان يشعر بأن ذلك سيحدث فوضع شرطًا يقضي برحيله دون مقابل بعد أول موسم إذا لم يكن على مستوى القلعة البيضاء".

وشارك سامسون في مباراة الزمالك وبروكسي التي حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 3-2، لكنه لم ينل ثقة أوسوريو من أجل الاستمرار الفترة المقبلة.