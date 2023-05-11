قولتله خلص نفسك من الزمالك.. القيعى يكشف كواليس انضمام إسلام الشاطر للأهلي



أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي كان سوف ينسحب من التعاقد مع إسلام الشاطر لاعب الإسماعيلي وقتها.

وتابع القيعي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنت أنتظر حتى الواحدة للتوقيع مع اللاعب، وفوجئت باتصال عرفت وقتها أنه تم التوقيع مع الزمالك، ولكنه في مكالمتي قالي أن وضعت بند سوف يمكنني من الرحيل عن الفريق".

وأضاف: "إسلام الشاطر رحل إلى أهلي جدة على سبيل الإعارة، بعد مباراة واحدة مع الزمالك ثم عاد من الإعارة".

واختتم: "بعد عودة الشاطر من الإعارة اتصل بي وقالي عاوز اجي الأهلي، قولتله ما أنت وقعت للزمالك قالي عندي شرط جزائي، قولتله خلص نفسك وتعالى وفعل".