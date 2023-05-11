عراقي مقيم في مصر: أنشأت شركة برمجيات وأعيش بالقاهرة منذ 2006

كشف عدي جبوري مواطن عراقي مقيم في مصر، كواليس انتقاله للمعيشة في مصر، بعد الغزو الأمريكي للعراق.

وقال عدي جبوري في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" انتقلت للمعيشة في مصر في عام 2006 ".

وأضاف عدي جبوري:" الوضع الأمني في العراق آنذاك دفعني إلى تركها والمجيء إلى مصر".

وتابع عدي جبوري:" كنا نتوقع أن نعود إلى العراق بعد سنة من تركنا للعراق لكنني مستمر في مصر منذ 2006".

وأكمل عدي جبوري:" أعمل في مجال البرمجيات في مصر حاليا، وأنشأت شركة برمجيات وحصلت على تصريح مزاولة نشاط في مصر ".