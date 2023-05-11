هل أوفي بالنذر أم أسدد الدين .. مجدي عاشور يوضح أيهما أولا

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن حق الله مبني على المسامحة أما حق العبد مبين على "المشاححة" أي الإصرار على أخذ الحق .

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دارالإفتاء ردا على سؤال يقول صاحبه على نذر بذبيحة فهل أوفي النذر أولا أم اسدد دين شقيقي المقدر ب 30 ألف جنيه ؟.. قائلا: سدد دينك لشقيقك أولا ، ثم اعقد النية والعزم على ان توفي النذر فور توافر المبلغ اللازم وسيسهل الله لك هذا الأمر ، ولا شيء في ذلك .

هل يجوز الأكل من ذبيحة النذر

قال الدكتور مجدي عاشور ، إنه يجوز لمن نذر ذبيحة إن يأكل منها إذا كانت نية الناذر أن يأخذ منها جزءا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين.

وأضاف «عاشور» في فيديو مسجل له عبر اليوتيوب ، أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين.

نذرت ولم أستطع الوفاء فماذ أفعل

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة النذر، وقال فيها جمهور العلماء إنها كفارة يمين، ويتحلل منه الناذر بإطعام عشرة مساكين، ولا يجوز إخراج النذر مالا.

وأوضح أمين الفتوى، أنه لو كان الإنسان قادرا ومعه ثمن النذر لا يجوز له أن يخرجه مالا بأي حال بعد أن نذره ذبحا، مشيرا إلى أن الإنسان مخير بأن يطعم عشرة مساكين أو أن يوفي بنذره بالذبح.