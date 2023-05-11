عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل أوفي بالنذر أم أسدد الدين .. مجدي عاشور يوضح أيهما أولا

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن حق الله مبني على المسامحة أما حق العبد مبين على "المشاححة" أي الإصرار على أخذ الحق .

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دارالإفتاء ردا على سؤال يقول صاحبه على نذر بذبيحة فهل أوفي النذر أولا أم اسدد دين شقيقي المقدر ب 30 ألف جنيه ؟.. قائلا: سدد دينك لشقيقك أولا ، ثم اعقد النية والعزم على ان توفي النذر فور توافر المبلغ اللازم وسيسهل الله لك هذا الأمر ، ولا شيء في ذلك .

هل يجوز الأكل من ذبيحة النذر 

قال الدكتور مجدي عاشور ، إنه يجوز لمن نذر ذبيحة إن يأكل منها إذا كانت نية الناذر أن يأخذ منها جزءا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين.

وأضاف «عاشور» في فيديو مسجل له عبر اليوتيوب ، أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين.

نذرت ولم أستطع الوفاء  فماذ أفعل

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة النذر، وقال فيها جمهور العلماء إنها كفارة يمين، ويتحلل منه الناذر بإطعام عشرة مساكين، ولا يجوز إخراج النذر مالا.

وأوضح أمين الفتوى،  أنه لو كان الإنسان قادرا ومعه ثمن النذر لا يجوز له أن يخرجه مالا بأي حال بعد أن نذره ذبحا، مشيرا إلى أن الإنسان مخير بأن يطعم عشرة مساكين أو أن يوفي بنذره بالذبح.

النذر سداد الدين الدكتور مجدي عاشور دارالإفتاء ذبيحة النذر كفارة النذر الوفاء بالنذر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

عدلي القيعي يفجر مفاجأة ويكشف خطة الأهلي لحل أزمة كهربا

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

ترشيحاتنا

استشهاد 25 فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة

بـ 4 مبادئ.. الصين تضع الأساس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا |تفاصيل

في عمليات اقتحام.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 من نابلس و2 من بيت لحم

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

جيش الإحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤول الوحدة الصاروخية بحركة الجهاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

طبيب يكشف عن مخاطر وضع الفينو للأطفال فى اللانش بوكس

فيديو

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ