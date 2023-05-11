عدلي القيعي: شركة الكرة هدفها ترشيح لاعبين فقط وأمير توفيق مجتهد



أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن شركة الكرة دورها هو ترشيح بعض اللاعبين بناءً على طلب من المدير الفني بإمكانيات محددة.

وتابع القيعي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نحصل على طلبات المدير الفني والامكانيات المطلوبة، ثم تذهب إلى لجنة الاسكاوتينج ومن ثم تُرشح أسماء سواء مصرية أو محترفة ويتم إنشاء قائمة يتم عرضها على المدير الفني لاختيار ما يريد".

وأضاف عدلي القيعي: "أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي، مُجتهد للغاية والانتقاد أمر طبيعي، وعدلي القيعي نفسه الجماهير انتقدته".