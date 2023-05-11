ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو أن اتحاد الكرة مطالب بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الزمالك بدور الـ32 ببطولة كأس مصر.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الاتحاد المصري ليس أكبر من الاتحاد الإنجليزي الذي اعتذر عن وقائع أخطاء تحكيمية في الموسم الحالي.



وأشار إلى أن الاعتذار سيخفف من أجواء الاحتقان ومشاعر الظلم لدى التحكيم موضحاً أنه يجب إعلان العقوبات ضد أي حكم مخطئ وهو أمر لا يقلل من قيمة الحكم بل يرسي قاعدة الثواب والعقاب.



وأكد أنه يجب تهدئة الأجواء من جانب قنوات الأندية في التعامل مع الأخطاء التحكيمية والحديث في هذه النقطة بحساسية وبدون إشعال لأجواء الاحتقان.

