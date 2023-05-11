عيب ميصحش|هاني حتحوت يوجه رسالة لـ القيعي والغندور بسبب جعفر العمدة..فيديو

استنكر الإعلامي هاني حتحوت الحرب الكلامية الدائرة بين الثنائي عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، وخالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق.

قال هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" شبه عدلي القيعي تتويج الأهلي وردود الأفعال من المنافسين بـ سيد في مسلسل جعفر العمدة".

أضاف:" رد خالد الغندور بتشبيه المنافسين بـ بتشبيه المنافسين بـ شخصية وداد ودلال في المسلسل ذاته".

تابع هاني حتحوت:" هذا عيب.. اسمين كبيرين جدا، في الوقت الذي نؤكد على أهمية الكلمة مايصحش التجريح في الغير، ولا يصح أن تخرج رموز كبيرة لتشبه أندية كبيرة بمسلسل كان فيه حالات ردح، كصورة تنقل من الواقع، لكن هل هذا يعبر عن الأهلي والزمالك؟".

أتم هاني حتحوت:" الأهلي والزمالك كبيران جدًا بتاريخهما وبطولاتهما، نتحدث عن رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، وعضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك وقائد النادي في فترة من الفترات".

