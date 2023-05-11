رئيس مدينة القصير يتابع أعمال تطوير الشوارع المدرجة بخطة الرصف والإنارة

كلف اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، الإدارات المعنية بالوحدة المحلية، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بكافة الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف والإنارة، في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة، تركيب البلدورات بالجزر الجانبية وردم مسار المعديات بشارع الشهيد أحمد حمدي، استعدادًا للرصف خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر نظم فرع ثقافة البحر الأحمر، ببيت ثقافة القصير ورشة "جلود وسعف وجينز" بالتعاون مع الجمعية العالمية للشبان المسلمين بالقصير، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي تقدمه لرواد مواقعها بالمحافظات والتى تستمر لمدة 5 أيام مع المدربة انتصار ياسين مدربة الجلود، و المدربة نرمين نبيل مدربة السعف.

وبقصر ثقافة الغردقة، أقيم اللقاء الأدبي الأسبوعي وسط حضور من الأدباء والشعراء والمثقفين، لمناقشة قضايا الأدب و الشعر، وتذوق بعض قصائد الشعر التي حفظوها عن شعراء أمثال صلاح جاهين وفؤاد حداد وقصائد أخرى من تأليفهم لإظهار مواهبهم الشعرية الخاصة، ونفذت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية مع مدرب الورشة الفنان إبراهيم عبدالله، لتعليم الأطفال الرسم باستخدام قلم رصاص والألوان الخشب.