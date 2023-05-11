سمير عبد الوهاب: الحوار الوطني يهتم بكل القضايا.. وانتخابات المجالس المحلية أولوية

قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بـ الحوار الوطني، إن هناك العديد من الضمانات لإيصال أصوات المواطنين بخصوص تطوير المحليات لكل المشاركين.

وأضاف مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المجالس المحلية غابت عن المشهد السياسي داخل مصر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن البعض لايعرف مدى أهمية تشكيل المجالس المحلية لحل مشكلات المواطنين.

واسترسل سمير عبد الوهاب: ٢٥%من الشباب مكون رئيسى فى انتخابات المحليات القادمة، متابعا أن الدستور خول لمجالس المحليات استجواب المحافظ وقد يترتب عليه سحب الثقة.

وأكمل: هناك ضمانات لحسن استخدام الأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية، موضحا أن الحوار الوطني مهتم بكل القضايا التي تشغل المواطن المصري.. وانتخابات المجالس المحلية من أولويات المناقشات.