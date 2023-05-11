تعليق قوي من شوبير على تغريم لاعب الزمالك بعد مشادته مع مشجع

علق الإعلامي الرياضي احمد شوبير، على قرار مجلس إدارة الزمالك بتغريم روقا، بعد مشاداة مع مشجع في مباراة بروكسي.

وقال شوبير في برنامجه عبر أون تايم سبورت: “حرام اللاعيبة مبقتش عارفة تاخد نفسها، لما أقول لمشجع سبني بأهلي اسكت ابقى قليل الآدب ”.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن أن مجلس إدارة القلعة البيضاء استقر على معاقبة اللاعب محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق ماديًا.

يأتي ذلك على خلفية ما حدث من اللاعب في مباراة الفريق، أمام بروكسي، بعد خروجه عن النص، واشتباكه لفظيًا مع أحد مشجعي النادي الذين كانوا متواجدين في مدرجات المباراة أثناء خروج اللاعب من الملعب، في الدور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء قرار معاقبة اللاعب من جانب مجلس الزمالك، وليس قطاع الكرة، أو من مدير الكرة عبد الواحد السيد حيث لم يتحدثوا في هذا الأمر.