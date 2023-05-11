محمد فايز فرحات: الحوار الوطني يقوم على فلسفة أساسها التفاهم وليس الصراع

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني عكست التنوع الحقيقي داخل المجتمع المصري.

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: التوافق أصبحت كلمة "مفردة" داخل الحوار الوطني، وأن الفلسفة الأساسية التى يقوم عليها الحوار الوطني هو التفاهم وليس الصراع.

وأكد أن هناك طلب حقيقي وتفاعل من كل القوي السياسية لأنجاح الحوار الوطني، لافتا إلى أن مراحل إعداد الحوار الوطني تمت من خلال غرفة مجلس الأمناء لساعات طويلة.

واسترسل: القضايا الخاصة بالاحزاب السياسية لاتنفصل عن لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والقضايا الاقتصادية التى سيناقشها الحوار لاتقل أهمية عن بقية الملفات التى يشملها الحوار الوطني.

وأوضح: هدفنا الرئيسي داخل مجلس الحوار الوطني هو كيفية التعامل مع المجتمع والقوي السياسية.