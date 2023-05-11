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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد فايز فرحات: الحوار الوطني يقوم على فلسفة أساسها التفاهم وليس الصراع

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية  للحوار الوطني عكست التنوع الحقيقي داخل المجتمع المصري.

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حقوق الإنسان: القضاء على التمييز من بين أهم القضايا في الحوار الوطني

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مقرر لجنة المحليات: الحوار الوطني مساحة مشتركة من أجل الوطن

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: التوافق أصبحت كلمة "مفردة" داخل الحوار الوطني، وأن الفلسفة الأساسية التى يقوم عليها الحوار الوطني هو التفاهم وليس الصراع.

 

وأكد أن هناك طلب حقيقي وتفاعل من كل القوي السياسية لأنجاح الحوار الوطني، لافتا إلى أن مراحل إعداد الحوار الوطني تمت من خلال غرفة مجلس الأمناء لساعات طويلة.

 

واسترسل: القضايا الخاصة بالاحزاب السياسية لاتنفصل عن لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والقضايا الاقتصادية التى سيناقشها الحوار لاتقل أهمية عن بقية الملفات  التى يشملها الحوار الوطني.

 

وأوضح: هدفنا الرئيسي داخل مجلس الحوار الوطني هو كيفية التعامل مع المجتمع والقوي السياسية.

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