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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك| بـ 65 جنيها.. التموين تعلن خفض أسعار الدواجن والجهود المصرية تنجح في وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتموين تزف خبرا سارا بشأن أسعار البيض

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

 

بـ65 جنيها| التموين تعلن خفض أسعار الدواجن

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شاحنات الدواجن القادمة من البرازيل مستمرة، ولن تتوقف، موضحًا :" كل ما يحدث نقص في السوق بيكون هناك استيراد".

 

والدة آية ضحية زوجها تروي تفاصيل صادمة عن وفاة ابنتها |فيديو

قالت والدة آية ضحية زوجها أن الناس قالوا لها روحي بصي على أية بنتك والكلمة لم تلفت نظرها لأن ابنتها كانت سعيدة مع زوجها واخوها تحدث معها ليلة الحادث مسائا وكان يؤكد لها أن أية سعيدة ومبسوطة ولذلك لم تتوقع اي شئ.

 

بعد الإعفاء.. التموين تعلن رسوم الجمارك على الذهب.. مفاجأة


كشف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

 

والدة آية ضحية زوجها: جوزت بنتي يوم 24/4 ورجعتلي ميتة 27/4

قالت والدة آية ضحية زوجها، إن ابنتها تزوجت يوم 24/4 وإن آية بعدما انتهت من دراستها وبدأت عملها في سنتر لمساعدتهم قائلة: "بنتي قالتلي أنا حاسة بيكي يا ماما وعايزة اساعدك"، وبرغم أن اخواتها تأخروا في العمل لكنها أصرت على العمل في سن مبكر لمساعدتنا.

 

220 جنيهاً لا أكثر.. قيمة الفحوصات الطبية لمبادرة المقبلين على الزواج وأهميتها


أكدت الدكتورة ميرفت وجيه، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، أن قبرص أصبحت خالية من مرض أنيميا البحر المتوسط، بالرغم من معاناتهم من انتشاره خلال العقود .

10 جنيه | التموين تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار البيض

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من غير المقبول تغيير أسعار السلع بالساعة، وباليوم.  

 

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر لعبت دورا محوريا لوقف إطلاق النار في غزة


قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، إنه لا توجد أي دولة تحترم القانون لا تندد بالاغتيالات وقتل الأطفال الأبرياء، بينما هم ينامون في أحضان أمهاتهم وآبائهم في منتصف الليل، كما كان الحال أمس في الصباح بقطاع غزة.


بعد زيادة السولار | التموين تحسم سعر رغيف الخبز


أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز ثابت، ولن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، بعد ارتفاع أسعار السولار.

 

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

فجر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مفاجأة عن دخل النادي بحسب قناة العربية ليؤكد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن النادي لا يعاني من أي أزمة مادية.

 

الجهود المصرية تنجح في وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي


أذاعت  فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجلاً، حول نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.


أحمد موسى: الجماعة الإرهابية اتضايقت من كلامي عن البنزين في تشاد


استنكر الإعلامي أحمد موسى، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تقارير حقوق الإنسان من أجل الضغط على الدول وتحقيق مصالحها، مستنكرًا قيام الجماعة الإرهابية بإساءة استخدام تصريحاته عن أسعار البنزين في دولة تشاد.


مصطفى بكري عن وفاة أخيه: كان حاسس وشعرت برحيله قبلها بـ4 ساعات


تحدث النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه الراحل النائب محمود بكري، قائلا: "كان حاسس إنه هيموت وشعرت برحيله قبل وفاته بـ 4 ساعات".

الدواجن التموين اسعار البيض الأمم المتحدة سعر رغيف الخبز

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