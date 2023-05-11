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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| احذر الوقوع بالفخ! .. حيل في واتساب تعرضك لسرقة أموالك.. وموبايل أندرويد بأداء جبار ينافس آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

جوجل تصدر ميزة جديدة لإخبار المستخدمين عند تسريب “الإيميلات” على الدارك ويب


أعلنت شركة جوجل في في مؤتمرها  Google I / O عن واحدة من أهم ميزات الخصوصية والأمان والمخصصة لحسابات مستخدمي جوجل، حيث سيمكن للميزة فحص مواقع الإنترنت المظلم أو ما يعرف بـ “ الدارك ويب” لمعرفة ما إذا كان بريدك الإلكتروني قد تم تسريبه.  

 

احذر الوقوع بالفخ!.. حيل في واتساب تعرضك لسرقة أموالك وحساباتك البنكية


خلال الأيام القليلة الماضية، تعالت التحذيرات من سرقة حسابات المستخدمين على تطبيق واتساب WhatsApp، حيث كانت التحذيرات من التطبيق نفسه وأيضا من خبراء في الأمن السيبراني، حيث انهال الهاكرز على مستخدمي التطبيق بحيل جديدة استطاعوا من خلالها سرقة مبالغ مالية كبيرة.

 

لن تتوقعه.. موبايل أندرويد بأداء جبار ينافس آيفون


يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية اقتناء هواتف آيفون المميزة إلا أن ارتفاع أسعارها تعد عائقا كبيرا، وهناك الكثير من بدائل هواتف الأندرويد التي يمكنها منافسة هواتف آيفون بإمكاناتها الكبيرة خاصة إذا كان المشتري لا يستهدف بالأساس شراء طرز Pro و Pro Max الأكثر تميزا في سلاسل آيفون.  

 

شاومي تشوق الجمهور لهاتف غامض بإمكانيات جبارة


أفادت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد مميز خلال الأسابيع المقبلة، حيث شوقت الشركة لهاتف غامض يضم عددا من المواصفات القياسية، ومن المرجح إطلاقه بحلول نهاية شهر مايو.

 

بأرخص سعر .. فيفو تستعد لإطلاق هاتف جديد لمحدودي الدخل


كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف ذكي جديد لمحدودي الدخل بسعر رخيص بتقنية 4G، حيث سينطلق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، حيث ظهر هذا الهاتف على منصات Geekbench و Bluetooth SIG مع عدد من المواصفات الرئيسية.

 

بمواصفات مميزة .. أفضل موبايل سامسونج للشباب في السوق


يركز الشباب دائما على اختيار هواتف ذكية يمكنها الجمع بين السعر المناسب نسبيا وأيضا مع المواصفات الجيدة التي يمكنها أن تلبي احتياجات الاستخدام الخاصة بهم، ويعد هاتف Galaxy M32 من أكثر الهواتف المميزة التي أطلقتها شركة سامسونج للشباب والفئة المتوسطة.  

 

لأصحاب المرتبات القليلة.. أرخص موبايلات سامسونج بمواصفات ممتازة


في الفترة الأخيرة زاد جدا أسعار هواتف المحمول وأصبح هناك أرقام خرافية تصعب على الفئات المتوسطة من محدودي الدخل، ولكننا سنقدم لكم مجموعة متميزة من هواتف سامسونج الجديدة بسعر اقتصادي مقارنة مع الهواتف المنافسة.

 

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