أخبار التكنولوجيا| احذر الوقوع بالفخ! .. حيل في واتساب تعرضك لسرقة أموالك.. وموبايل أندرويد بأداء جبار ينافس آيفون

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة جوجل في في مؤتمرها Google I / O عن واحدة من أهم ميزات الخصوصية والأمان والمخصصة لحسابات مستخدمي جوجل، حيث سيمكن للميزة فحص مواقع الإنترنت المظلم أو ما يعرف بـ “ الدارك ويب” لمعرفة ما إذا كان بريدك الإلكتروني قد تم تسريبه.



خلال الأيام القليلة الماضية، تعالت التحذيرات من سرقة حسابات المستخدمين على تطبيق واتساب WhatsApp، حيث كانت التحذيرات من التطبيق نفسه وأيضا من خبراء في الأمن السيبراني، حيث انهال الهاكرز على مستخدمي التطبيق بحيل جديدة استطاعوا من خلالها سرقة مبالغ مالية كبيرة.



يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية اقتناء هواتف آيفون المميزة إلا أن ارتفاع أسعارها تعد عائقا كبيرا، وهناك الكثير من بدائل هواتف الأندرويد التي يمكنها منافسة هواتف آيفون بإمكاناتها الكبيرة خاصة إذا كان المشتري لا يستهدف بالأساس شراء طرز Pro و Pro Max الأكثر تميزا في سلاسل آيفون.



أفادت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد مميز خلال الأسابيع المقبلة، حيث شوقت الشركة لهاتف غامض يضم عددا من المواصفات القياسية، ومن المرجح إطلاقه بحلول نهاية شهر مايو.



كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف ذكي جديد لمحدودي الدخل بسعر رخيص بتقنية 4G، حيث سينطلق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، حيث ظهر هذا الهاتف على منصات Geekbench و Bluetooth SIG مع عدد من المواصفات الرئيسية.



يركز الشباب دائما على اختيار هواتف ذكية يمكنها الجمع بين السعر المناسب نسبيا وأيضا مع المواصفات الجيدة التي يمكنها أن تلبي احتياجات الاستخدام الخاصة بهم، ويعد هاتف Galaxy M32 من أكثر الهواتف المميزة التي أطلقتها شركة سامسونج للشباب والفئة المتوسطة.



في الفترة الأخيرة زاد جدا أسعار هواتف المحمول وأصبح هناك أرقام خرافية تصعب على الفئات المتوسطة من محدودي الدخل، ولكننا سنقدم لكم مجموعة متميزة من هواتف سامسونج الجديدة بسعر اقتصادي مقارنة مع الهواتف المنافسة.