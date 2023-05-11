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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السماء المظلمة.. مشروع صيني عملاق للحفاظ على البيئة

السماء المظلمة
السماء المظلمة

أصبحت مدينة في الصين تبتعد عن الضجيج وتتخذ من السماء المظلمة سبيل للهدوء والاستمتاع أثناء قضاء العطلة.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، مع إنشاء أول مجتمع دولي للسماء المظلمة في الصين بمدينة شنتشن الشهر الماضي، يهتم المزيد من الصينيين بالحفاظ على السماء المظلمة ومكافحة التلوث الضوئي.

وفي أبريل 2021، بدأت السلطات المحلية في شنتشن بذل جهود لبناء مجتمع السماء المظلمة في شيتشونغ، التي تقع على بعد حوالى 60 كيلومترا من وسط مدينة شنتشن. وفي غضون عامين، تمت ترقية مرافق الإضاءة في المجتمع لتقليل الإضاءة غير الضرورية والتلوث الضوئي، وتمت صياغة معايير بيئية لمجتمع السماء المظلمة.

وقال فان تشو نائب مدير مرصد شينغلونغ التابع للمراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (NAOC)، إنه في الماضي، اعتقد الناس أنه كلما كانت المدينة أكثر إشراقا كانت التنمية الاقتصادية أفضل.  

ويتطلب بناء صين جميلة أيضا الحفاظ على سماء مرصعة بالنجوم الجميلة، حسبما قال شياو تشينغ نائب الأمين العام للمؤسسة الصينية للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية الخضراء؛ الذي يبين «أنشأت المؤسسة العديد من محميات السماء المظلمة في مناطق وبيئات مختلفة مثل الهضاب والأراضي الرطبة الساحلية والجبال والبحيرات في جميع أنحاء الصين. فقد وجد علماء صينيون أن بلدة لنغهو في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين تتمتع بظروف عالمية المستوى للمراقبة الفلكية».

وفي يناير الماضي طرحت السلطات المحلية لوائح لحماية السماء المظلمة، والتي حددت المنطقة الواقعة على بعد 50 كيلومترا خارج بيئة المراقبة الفلكية في لنغهو باعتبارها المنطقة الأساسية لحماية السماء المظلمة.

علاوة على ذلك، حددت اللوائح بدقة نوع ودرجة سطوع مصادر الضوء واتجاه إضاءة جميع مرافق الإضاءة الليلية الخارجية داخل المنطقة الأساسية.

 

السماء المظلمة الصين

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