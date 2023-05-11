انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

هبطت أسعار النفط لأول مرة هذا الأسبوع بعد أن كشفت أرقام الحكومة الأمريكية عن زيادة في مخزون الخام.

واستقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 73 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، وأوقفت بذلك صعودًا بدأ في أواخر الأسبوع الماضي، فيما ارتفع المخزون في مركز التخزين الرئيسي بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ مارس، في حين سجل إجمالي المخزون في البلاد زيادة طفيفة.

رغم أن بوادر زيادة الطلب على الوقود شجعت المستثمرين، لم يكن ذلك كافياً لمواصلة أسعار الخام صعودها الذي شهدته الجلسة السابقة، بحسب وكالة "بلومبرج".

ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إنه "مازالت أسعار النفط الخام تشكل عبئاً ثقيلاً على زيادة المخزون. ومازال اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو الركود، ويمكن أن تتسبب أزمة سقف الديون في أن تظل أسعار النفط عبئاً ثقيلا على المدى القصير".

وتراجعت الأسعار هذا العام بسبب القلق المرتبط بسياسة الاحتياطي الفيدرالي التقشفية واحتمال ركود الاقتصاد في الولايات المتحدة، الذي طغى تأثيره على تأثير قوة سوق التعاملات المادية المباشرة، وعلى تأثير تخفيض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها.

معدل التضخم في الولايات المتحدة انخفض بنسبة طفيفة في شهر أبريل، بما قد يتيح الفرصة أمام الاحتياطي الفيدرالي لأن يتوقف مؤقتا عن زيادة سعر الفائدة في وقت قريب.