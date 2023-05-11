مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في حادث سقوط رافعة على سكة قطار بتايوان|شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريراً بعنوان مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في حادث سقوط رافعة على سكة قطار وسط تايوان.

وأفاد التقرير، أن هناك شخصًا لقى مصرعه، ونقل ثمانية آخرون إلى المستشفى الأربعاء بعد اصطدام قطار برافعة سقطت من موقع بناء قريب على سكة قطار وسط تايوان. وقد وقع الحادث بالقرب من محطة فنغ لو بارك بمدينة تايتشونغ ظهرا بالتوقيت المحلي.

ووفقًا للسطات المحلية بمدينة تايتشونغ، فقد تمّ إزالة الرافعة من موقع البناء، بعد أن تسببت في أضرار على مستوى قضبان السكة الحديدية. وقد توقفت خدمات النقل بالمدينة إلى غاية انتهاء التحقيق في الحادث.