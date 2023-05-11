من دبي.. مي كساب تخطف القلوب برشاقتها في أحدث ظهور |شاهد

نشرت الفنانة مي كساب، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مي كساب من دبي، مرتدية بنطلونًا لامعًا باللون الرمادي، مع تيشيرت باللون الأسود، ونالت الصور إعجاب المتابعين.

علي جانب آخر، أكدت الفنانة مي كساب أن فريق العمل في مسلسل جعفر العمدة بذل مجهودا كبيرا؛ مشيرة الى انه كانوا على يقين بانه عمل مميز لكن نجاح العمل فاق كل التوقعات مثل ماتشات الكورة.

واضافت مي كساب خلال مداخلة هاتفية في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ انها علمت أثناء كتابة الفنان محمد سامي للمسلسل أنه سيقدمها كإحدى ابطال المسلسل وعند علمها بدور ثريا تناقشت معه ما يزيد عن اربع ساعات واثار الدور فضولها وقرأت المسلسل بالكامل في نفس اليوم.

وتابعت أنها كانت تستمتع بالتمثيل مع محمد رمضان وهالة صدقي لأنهم ممثلون كبار ومع ايمان العاصي وزينه ومنه فضالي و جوري بكر ودعاء حكم وعصام السقا واحمد عبد الله و محمد غنيم وسمر عبد الوهاب واحمد داش.

وأشارت إلى أنها كانت مرعوبة من مشهد شبشب ثريا؛ مضيفة أنها توقعت أن هذا المشهد سيغازل الجمهور لدرجة أنه كان تريند؛ مشيرة إلى أن الجمهور استقبالها مع الفنانة هاله صدقي في الغردقة بشكل مبهر.

وأكملت انها تحب تجسيد شخصيات لم تقم بادائها قبل ذلك؛ متابعة انها كانت ضيف شرف في فيلم هارلي للفنان محمد رمضان؛ منوهة بان اهم رسالة يقدمها الفيلم هي الاقلاع عن المخدرات.