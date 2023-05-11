كاتب صحفي: القضية الفلسطينية هي المركزية فى الشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية فى الشرق الاوسط، ولكنها دائما ما تثير التعاطف، لأنها فقدت أكثر من ظهير على المستوي التاريخي.

وأضاف الكاتب الصحفي شريف سمير، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الظهير الذى كان أكثر نزاهة وشفافية وإخلاصا للقضية الفلسطينية هو الظهير المصري، لأنه يتحرك من منطلق وجود ثوابت فى التعامل مع الأشقاء.

وتابع الكاتب الصحفي شريف سمير، أن السياسة المصرية تري أن دورها وواجبها فى أن تكون خير سند لأى قضية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية يوما بعد يوما، وأصبحت ممزقة فى يد كل الرعاة لهذه القضية.