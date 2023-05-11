تحرك برلمانى بسبب توزيع أوراق امتحان الفصل الدراسى الأول في بنها

اعتبر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية توزيع أوراق الفصل الدراسي الأول لمادة الحاسب الآلى بدلا من الفصل الدراسى الثانى بادارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية بمثابة كارثة تتطلب توقيع أشد العقوبات على مرتكبيها.



وطالب " خضراوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ جميع الاجراءات، لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء الكارثية مؤكداً على ضرورة أن تقوم الوزارة بالتحقيق العاجل فى مثل هذه المخالفات الخطيرة.

ضرورة وضع سياسيات حاسمة



وتساءل المهندس عبد السلام خضراوى قائلاً : كيف تحدث مثل هذه الاخطاء ؟ ومن المتسبب فيها ؟ ولماذا لاتتم المراجعات الدقيقة من المسئولين لمثل هذه الامتحانات قبل وصولها الى لجان الامتحانات ؟ مشيراً الى ضرورة وضع سياسيات حاسمة لمنع هذه الاخطاء قبل وقوعها.



وأعلن المهندس عبد السلام خضراوى تأييده التام لقرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الذى اتخذه بصورة عاجلة بناء على المذكرة المعروضة من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والخاص بإلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي الأسئلة والمسئولين عنها وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية، وذلك بسبب بعض المخالفات التي تم رصدها أثناء سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني مشيداً بحرص المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.



وكانت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قد أعلنت تشكيل لجنة لفحص واقعة توزيع امتحان التيرم الأول لمادة الحاسب الآلى على طلاب الصف الثانى الإعدادى اليوم، أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية شهدت توزيع أوراق الفصل الدراسي الأول لمادة الحاسب الآلى بدلا من الفصل الدراسى الثانى.



وتفقدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في إدارة طوخ التعليمية، وذلك في مدرسة الشهيد أشرف سلومة عبد العاطي محمد الابتدائية المشتركة ومدرسة التحرير الابتدائية المشتركة، وذلك بمشاركة كل من مدير إدارة الأمن ومدير إدارة المتابعة بالمديرية.

واطمأنت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على الطلاب أثناء أدائهم الامتحان، مؤكدة أنه يتم مراعاة أي شكوى من صعوبة الامتحانات أثناء التصحيح، وأن مصلحة الطالب أولًا، مؤكدة ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.



كما طمأنت وكيل وزارة التعليم أولياء الأمور بانتظام سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء، مشيرة إلى تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.