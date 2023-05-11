كاتب صحفي: مخاوف من تحول الأزمة السودانية لنسخة معدلة من القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن هناك مخاوف من أن الأزمة السودانية تتحول إلى نسخة معدلة من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية وصلت إلى مرحلة حرجة جدا.

وأضاف الكاتب الصحفي شريف سمير، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه لا يوجد أى حوار مفتوح بين طرفي الصراع ، موضحا أن اجتماعات جدة لم تتمخص عن شئ مثمر بين وفد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتابع الكاتب الصحفي شريف سمير، أن السودان وسط هذه الحالة من الضبابية ستؤدي إلى تعقد الازمة أكثر، لافتا إلى أن مصر حريصة أن تكون دائما فى الصورة، لأنه جزء من أمنها القومي وجزء من حماية حدودها، أو حمايةحقوقها المائية.