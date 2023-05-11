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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول لنشر الوعي الصحي بين العاملين بمديرية الزراعة بالعريش

تقديم الخدمات الطبية
تقديم الخدمات الطبية لاهالي سيناء

وقعت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء بروتوكول تعاون مشترك بين الثقافة الصحية  و الإعلام بإداره العريش الصحية ، و مديرية الزراعة لنشر الوعي الصحي لأفراد المجتمع .تنفيذا لتكليفات وزير الصحة ،تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

وأكد محمد عدنان مسئول الثقافة الصحية و الإعلام بإداره العريش الصحية في لقائه  مع أشرف الفالوجي مدير مكتب وكيل الوزارهدة بمديرية الزراعه ، ان البرتوكول يهدف الى نشر الوعي الصحي بين العاملين ،و المترددين عليها للمحافظه على الصحه العامه .


كما يهدف البرتوكول، إلى  تجنب الامراض و الحد من انتشارها و تعريفهم بالمبادارات الرئاسية ،  و الخدمات الصحية المتوفره بالمنشآت الصحية.

حيث تتواصل الإدارة بعقد برتوكولات مع مختلف مديريات الخدمات الحكومية بالمحافظة لتنفيذ برنامج الوعي الصحي للعاملين بهذه الجهات .

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تركيب أعمدة الجهد المتوسط والمحولات الكهربائية للآبار بقرى شمال سيناء

العريش برتوكول الثقافة الصحية العاملين

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