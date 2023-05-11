بروتوكول لنشر الوعي الصحي بين العاملين بمديرية الزراعة بالعريش

وقعت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء بروتوكول تعاون مشترك بين الثقافة الصحية و الإعلام بإداره العريش الصحية ، و مديرية الزراعة لنشر الوعي الصحي لأفراد المجتمع .تنفيذا لتكليفات وزير الصحة ،تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد محمد عدنان مسئول الثقافة الصحية و الإعلام بإداره العريش الصحية في لقائه مع أشرف الفالوجي مدير مكتب وكيل الوزارهدة بمديرية الزراعه ، ان البرتوكول يهدف الى نشر الوعي الصحي بين العاملين ،و المترددين عليها للمحافظه على الصحه العامه .



كما يهدف البرتوكول، إلى تجنب الامراض و الحد من انتشارها و تعريفهم بالمبادارات الرئاسية ، و الخدمات الصحية المتوفره بالمنشآت الصحية.

حيث تتواصل الإدارة بعقد برتوكولات مع مختلف مديريات الخدمات الحكومية بالمحافظة لتنفيذ برنامج الوعي الصحي للعاملين بهذه الجهات .