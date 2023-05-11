الصحة الفلسطينية تعلن عن عدد الشهداء حتى الآن جراء العدوان الإسرائيلي بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الوزارة إنه تم استشهاد 25 مواطناً وإصابة 76 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة عن استشهاد ثلاثة وسبع إصابات، جراء استهداف إسرائيلي في محافظة خان يونس.

وأكدت الوزارة في البيان أنه بين الشهداء نساء وأطفال.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد مسئول الوحدة الصاروخية على غالي، بالإضافة إلى اثنين آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية شمال قطاع غزة فجر اليوم.

وبذلك يرتفع عدد القادة العسكريين في سرايا القدس، الذين تم استهدافهم خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى أربعة، بعد استشهاد ثلاثة في الغارة الأولى لطائرات الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي.