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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعترضوا اثنين فقط.. إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنة كيسوفيم

إطلاق الصواريخ الفلسطينية
إطلاق الصواريخ الفلسطينية - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنة كيسوفيم الإسرائيلية، لافتة إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت منهم صاروخين فقط.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه خلال إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بتجاه بلدة كيسوفيم الجنوبية، اعترضت القبة الحديدية للدفاع الجوي قذيفتي مورتر، وسقطت أربع قذائف هاون أخرى في مناطق مفتوحة دون أن تسبب أي أضرار.

كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أنه لم تقع إصابات في الهجوم.

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وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن أكثر من 170 صاروخا أطلقت من غزة حتى الآن، على الرغم من قصف سلاح الجو الإسرائيلي منصات صواريخ تابعة للفصائل الفلسطينية في غزة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد الاستعداد لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه "ضربات شديدة" لغزة.

وأكد نتنياهو لرؤساء المستوطنات الجنوبية، أن تل أبيب منفتحة على توسيع الحملة العسكرية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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