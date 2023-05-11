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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سبائك ومشغولات.. الجمارك تحبط 6 ضبطيات تهريب ذهب في مطار القاهرة| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بمبني الركاب رقم ٢ ستة ركاب اخفوا سبائك ومشغولات ذهبية ولم يفصحوا عنها للتهرب من سداد الضرائب الجمركية.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٤ سبائك ذهبية بوزن ١٥٠ جرام اخفاهم الراكب داخل "باور بانك" تم الضبط بواسطة كل من محمد محمود إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية و محمد عبد العال مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة و احمد محمد عبد السلام مأمور التفتيش اليدوي بمشاركة احمد عادل مامور الجمرك ومحمود جوهر مدير الحركة تحت اشراف احمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ و احمد عمر كحك مدير الجمرك.

الحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت حيث تم ضبط راكب مصري اخفي ٤ سبائك ذهبية بوزن ٢٢٥ جرام منهم ٢ داخل جراب "نوته" صغيرة الحجم في يد الراكب، تم الضبط بواسطة كل من خالد حسام الدين مأمور اللجنة الجمركية و كل من اسلام العيسوى مامور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة وسامي نبيل ومصطفي فريد مامورا الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي بمشاركة شيرين كمال الدين مأمور الجمرك و عمرو العميري مدير الحركة.

والحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض كمية من المشغولات الذهبية في التفتيش اليدوي وكذلك في التفتيش الذاتي تم الضبط بواسطة كل من خالد حسام الدين مأمور اللجنة الجمركية و اسلام العيسوى مامور الجمرك و طاهر خفاجي رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة واحمد محمد فتحي وسامي نبيل مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي بمشاركة ياسر إبراهيم مدير الحركة تحت اشراف عمرو العميري مدير الحركة بلغ عدد المشغولات ١٩ قطعة مابين غوايش و سلاسل وخواتم.

الحالة الرابعة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة السابقة حيث تم ضبط راكب مصري اخفي سبيكة ذهبية بوزن مائة جرام اسفل بطانة الحذاء الذي يرتديه، تم الضبط بواسطة كل من خالد حسام الدين و سامي نبيل و احمد فتحي مآمير الجمرك تحت ياسر إبراهيم مدير الحركة.

والحالة الخامسة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة حيث تم ضبط سبيكتين بوزن ١٤٨ جرام اخفي واحدة منهم داخل حقيبته والثانية في جيب بملابسه التي يرتديها، تم الضبط بواسطة كل من شيرين كمال الدين مأمور اللجنة الجمركية وكل من اميرة إسماعيل و احمد عبد العليم مأمورا الجمرك علي جهاز الفحص بالأشعة وسامي نبيل و احمد فتحي مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي بمشاركة الدكتورة ابتهال مصطفي مأمور الجمرك و ياسر إبراهيم مدير الحركة تحت اشراف عمرو العميري مدير الحركة.

اما الحالة السادسة فكانت اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة القادمة من جدة حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٣ سبائك ذهبية بوزن ٢٣٦ جرام اخفي إثنين منهم داخل حقيبته والثالثة في ملابسه التي يرتديها، تم الضبط بواسطة كل من خالد حسام الدين مأمور اللجنة الجمركية وكل من اسلام العيسوى مامور الجمرك و طاهر خفاجي رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة واحمد فتحي وسامي نبيل مامورا الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي تحت اشراف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

أمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول و امر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني بينما امر احمد حسن الحكش مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محاضر ضبط ارقام ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الركاب من الثالث الي السادس علي الترتيب وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

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