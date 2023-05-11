نقد الشعر بين البلاغة والتحليل النفسي.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (نقد الشعر بين البلاغة والتحليل النفسي)، تأليف: د. حسن المودن.

هذا كتاب في نقد الشعر بين البلاغة والتحليل النفسي، وهو يضم دراسات متنوعة، بعضها يستعين بالتحليل النفسي، وبعضها يقارب الشعر من منظور البلاغة، القديمة والمعاصرة، وبعضها يحاول الربط بين المفهومين بطريقة استشكالية.



والسؤال الإشكالي الذي يؤطر الكتاب في مجموعه: ماذا عن الشعر عندما ننظر إليه من منظور البلاغة أو من منظور التحليل النفسي؟ وهل هناك ما قد يسمح بالربط بين المنظورين أم أن الاختلاف بينهما جوهري بحيث لا يمكن البحث عن طريق ثالث يربط بينهما؟

وهذا السؤال الإشكالي العام هو ما يقود الافتراضات والأسئلة التي اشتغلنا بها تطبيقياً، انطلاقاً من نصوص ودواوين شعرية، مع استحضار أهم التصورات النظرية والمنهجية، النقدية والبلاغية والنفسانية.

كتاب (نقد الشعر بين البلاغة والتحليل النفسي)، تأليف: د. حسن المودن، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.